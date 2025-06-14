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"Чемпионат": швейцарский тренер Челестини возглавит ЦСКА

Новым главным тренером ЦСКА станет швейцарец Фабио Челестини.
Фото Global Look Press
По данным "Чемпионата", экс-наставник "Базеля" подпишет двухлетний контракт с армейским клубом. Заместитель гендиректора красно-синих Евгений Шевелев находится в Европе, где завершает сделку с тренером.

49-летний швейцарский специалист Челестини работал с "Базелем" с 2023 по 2025 годы. В минувшем сезоне под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Швейцарии. Ранее он также тренировал "Сьон", "Люцерн" и "Лугано".

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