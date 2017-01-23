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Игорь Шалимов: игровую схему "Краснодара" менять не собираемся

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал победу над китайским "Хэнань Цзянье" (1:0) в контрольном матче.

"У нас была задача сыграть правильно, чтобы в матче было больше моментов, которые мы тренируем, того, чего мы требуем от ребят. Они не просто играли в футбол, скажем, а должны были делать правильные вещи. Как часто у нас это в чемпионате бывает, первый тайм провели в позиционной атаке, но создать удалось не так много.

Надо еще учитывать, что у нас это была первая игра, у соперника — третья. Мы еще будем набирать. Для первого матча, считаю, нормально сыграли — ребята старались, пытались, но не все получалось. Схему мы не меняем и менять не собираемся", - передает слова Шалимова официальный сайт "быков".
Теги: Краснодар Шалимов
Сегодня, 09:59
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