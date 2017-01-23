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Виталий Шашков: Яковлева в "Крыльях Советов" не будет

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что самарский клуб не будет приглашать полузащитника Павла Яковлева.

"Переговоров у нас с Яковлевым никаких не было. Ни к нам никто не обращался, ни мы к ним. У нас его не будет", - цитирует Шашкова ТАСС.

Ранее стало известно, что Яковлев расторг контракт контракт с "Анжи".
Теги: Яковлев Крылья Советов
Сегодня, 10:57
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