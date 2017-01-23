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Виктор Гончаренко: Еременко очень скучает по команде, по игре

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о ситуации с Романом Еременко, который был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

"Мы часто общаемся с Ромой. Он подал апелляцию и ждет решения. Очень скучает по команде, по игре", - передает слова Гончаренко "Советский спорт".
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 13:12
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№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hel
Будет и на его улице праздник

ну он уже повеселился в свое время.
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hel
Ничего, терпение и труд все перетрут. Будет и на его улице праздник, ВЕРЮ в ЭТО.

Если не скосят дискву, ему конец. Два года простоя , без игровой практики в 29 лет это тяжело. Возвращаться в 31 , он и так парень медленный , а через два года вообще пешеходом станет
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 13:57) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
а с кокаином то как? или это не лечится? об этом надо говорить в первую очередь...
Регистрация: 13.04.2016
№3 Написал: vlees (Сегодня, 13:34) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Нюхач должен быть отстранен от футбола навсегда.Будем объективны друзья.
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: hel
Ничего, терпение и труд все перетрут. Будет и на его улице праздник, ВЕРЮ в ЭТО.

Ага,мало ему праздника было.теперь отдыхает.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 13:22) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Ничего, терпение и труд все перетрут. Будет и на его улице праздник, ВЕРЮ в ЭТО.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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