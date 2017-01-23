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15:38
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов заявил, что не собирается покидать московский клуб.
"Слухи, которые появлялись в прессе относительно моего ухода из команды, не соответствуют действительности. Могу сказать точно, что я остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат России. Никто из руководства клуба не говорил мне, что меня хотят продать.
Конечно, у меня были как удачные игры, так и не совсем, но могу сказать, что моя карьера в команде складывается нормально. Мне нравятся чемпионаты Италии и Германии, но сейчас у меня нет мечты поиграть в большом европейском клубе, хотя в детстве, конечно, такая мечта была. Да, я могу представить себе, что закончу карьеру в "Спартаке". Это было бы очень здорово.
По первым дням сборов я вижу, что все ребята в команде заряжены на продолжение борьбы за чемпионство и на плодотворную работу на тренировках. Всем вместе нам нужно расти, чтобы в итоге добиться положительного результата и прийти к намеченной цели.
Я знаю, что "Спартак" не становился чемпионом с 2001 года. Конечно, хотелось бы прервать эту неудачную серию, но для этого нам всем нужно много работать
Сейчас мы идем на первом месте, но не считаем, что лидируем с большим отрывом. Для нас будет важно набрать максимум очков во второй части чемпионата, чтобы не подпустить конкурентов к себе и не дать обойти себя в таблице", – цитирует Попова ТАСС.
"Слухи, которые появлялись в прессе относительно моего ухода из команды, не соответствуют действительности. Могу сказать точно, что я остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат России. Никто из руководства клуба не говорил мне, что меня хотят продать.
Конечно, у меня были как удачные игры, так и не совсем, но могу сказать, что моя карьера в команде складывается нормально. Мне нравятся чемпионаты Италии и Германии, но сейчас у меня нет мечты поиграть в большом европейском клубе, хотя в детстве, конечно, такая мечта была. Да, я могу представить себе, что закончу карьеру в "Спартаке". Это было бы очень здорово.
По первым дням сборов я вижу, что все ребята в команде заряжены на продолжение борьбы за чемпионство и на плодотворную работу на тренировках. Всем вместе нам нужно расти, чтобы в итоге добиться положительного результата и прийти к намеченной цели.
Я знаю, что "Спартак" не становился чемпионом с 2001 года. Конечно, хотелось бы прервать эту неудачную серию, но для этого нам всем нужно много работать
Сейчас мы идем на первом месте, но не считаем, что лидируем с большим отрывом. Для нас будет важно набрать максимум очков во второй части чемпионата, чтобы не подпустить конкурентов к себе и не дать обойти себя в таблице", – цитирует Попова ТАСС.
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