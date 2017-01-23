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Яя Туре: Стерлинг слишком честный, нужно было "нырять"
Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на Рахиме Стерлинге в матче с "Тоттенхэмом" (2:2).
"Если бы он был более опытным, как я, например, возможно, он бы нырнул. Мы потеряли два очка.
Стерлинг слишком честный парень, он хочет быть честным в подобных матчах. Если парень так себя ведет, нельзя сказать ему, что он неправ. Если вы посмотрите на эпизод, он не мог не забить гол, но Уокер толкнул его в спину.
Если судья после матча посмотрит на повтор, возможно, он почувствует, что поступил несправедливо. Мы все ошибаемся в жизни, но это сложно принять", – передает слова Туре "Sports.ru" со ссылкой на BBC.
"Если бы он был более опытным, как я, например, возможно, он бы нырнул. Мы потеряли два очка.
Стерлинг слишком честный парень, он хочет быть честным в подобных матчах. Если парень так себя ведет, нельзя сказать ему, что он неправ. Если вы посмотрите на эпизод, он не мог не забить гол, но Уокер толкнул его в спину.
Если судья после матча посмотрит на повтор, возможно, он почувствует, что поступил несправедливо. Мы все ошибаемся в жизни, но это сложно принять", – передает слова Туре "Sports.ru" со ссылкой на BBC.
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