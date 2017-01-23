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Яя Туре: Стерлинг слишком честный, нужно было "нырять"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на Рахиме Стерлинге в матче с "Тоттенхэмом" (2:2).

"Если бы он был более опытным, как я, например, возможно, он бы нырнул. Мы потеряли два очка.

Стерлинг слишком честный парень, он хочет быть честным в подобных матчах. Если парень так себя ведет, нельзя сказать ему, что он неправ. Если вы посмотрите на эпизод, он не мог не забить гол, но Уокер толкнул его в спину.

Если судья после матча посмотрит на повтор, возможно, он почувствует, что поступил несправедливо. Мы все ошибаемся в жизни, но это сложно принять", – передает слова Туре "Sports.ru" со ссылкой на BBC.
Теги: Туре Стерлинг Манчестер Сити
Сегодня, 15:51
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