Полузащитник "Порту" Данило попал в сферу интересов "Арсенала"

Полузащитник "Порту" и сборной Португалии Данило привлёк внимание лондонского "Арсенала", сообщает A Bola.



По информации издания, "канониры" последнее время пристально следят за игрой футболиста.