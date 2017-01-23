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Полузащитник "Порту" Данило попал в сферу интересов "Арсенала"

Полузащитник "Порту" и сборной Португалии Данило привлёк внимание лондонского "Арсенала", сообщает A Bola.

По информации издания, "канониры" последнее время пристально следят за игрой футболиста.
Теги: Порту Арсенал Трансферы
Сегодня, 19:00
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