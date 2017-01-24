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Отец Романа Еременко: сын тренируется и готовится вернуться в футбол

Алексей Еременко, отец полузащитника ЦСКА Романа Еременко заявил, что его сын не будет завершать карьеру из-за дисквалификации.

"Рома с женой и тремя замечательными детьми в Хельсинки. И все у него хорошо. Он готовится вернуться в футбол и тренируется по индивидуальной программе. В общем, все обстоит примерно так же, как и летом 2014-го, когда Роман несколько месяцев вынужден был заниматься самостоятельно из-за конфликта с "Рубином". Тогда сын находил места в Хельсинки и брал штурмом горы.

Есть там один холм. Чтобы забраться на вершину, надо преодолеть 300 ступенек. Вот он три раза в неделю бегом туда поднимался. А потом шел на искусственное поле, находил 12-летних пацанов и возился с ними: мол, отнимайте у меня мяч. И сейчас все то же самое. Он не собирается заканчивать карьеру", - передает слова отца футболиста "Советский спорт".
Теги: Еременко ЦСКА
Сегодня, 11:10
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