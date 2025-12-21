Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АтлетикоНе начат
Вильярреал
18:15
БарселонаНе начат
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
0 - 1 0 1
Пиза1 тайм
Сассуоло
17:00
ТориноНе начат
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

Гендиректор "Динамо" Мх рассказал о возможном уходе Шумахова

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о потенциальном уходе защитника команды Идара Шумахова.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Ранее сообщалось, что к футболисту проявляют интерес клубы из России и Греции.

"Нельзя говорить, что вероятность ухода Шумахова высока. Ничего не видел насчет интереса к нему от других клубов, официальных предложений нет. Идар — один из лидеров нашей команды, важный для нас игрок", — передает слова Газизова "Чемпионат".

Шумахов выступает за "Динамо" Махачкала с 2022 года. На данный момент в составе махачкалинской команды Идар провел 122 матча, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. Контракт Шумахова с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится