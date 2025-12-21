Гендиректор "Динамо" Мх рассказал о возможном уходе Шумахова

Ранее сообщалось, что к футболисту проявляют интерес клубы из России и Греции.
"Нельзя говорить, что вероятность ухода Шумахова высока. Ничего не видел насчет интереса к нему от других клубов, официальных предложений нет. Идар — один из лидеров нашей команды, важный для нас игрок", — передает слова Газизова "Чемпионат".
Шумахов выступает за "Динамо" Махачкала с 2022 года. На данный момент в составе махачкалинской команды Идар провел 122 матча, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. Контракт Шумахова с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1 млн евро.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала