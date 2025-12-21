Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АтлетикоНе начат
Вильярреал
18:15
БарселонаНе начат
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
0 - 1 0 1
Пиза1 тайм
Сассуоло
17:00
ТориноНе начат
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

В "Динамо" Мх рассказали о поисках нового главного тренера команды

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал, как проходят поиски нового главного тренера.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
7 декабря соответствующую должность покинул Хасанби Биджиев, возглавлявший команду с февраля 2024 года.

"Надеюсь, что до Нового года мы найдем нового главного тренера. Есть несколько кандидатов, не буду вдаваться в подробности. Мы работаем по отечественной школе тренерства, и эти специалисты всем известны", — передает слова Газизова "Спорт-Экспресс".

Под руководством Хасанби Биджиева "Динамо" Мх провело 78 официальных матчей, в которых одержало 25 побед, 20 раз сыграло вничью и потерпело 33 поражения. При Биджиеве махачкалинцы впервые в своей истории вышли в Российскую Премьер-Лигу.

По итогам 18 туров чемпионата России "Динамо" с 15 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится