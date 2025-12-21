В "Динамо" Мх рассказали о поисках нового главного тренера команды

7 декабря соответствующую должность покинул Хасанби Биджиев, возглавлявший команду с февраля 2024 года.
"Надеюсь, что до Нового года мы найдем нового главного тренера. Есть несколько кандидатов, не буду вдаваться в подробности. Мы работаем по отечественной школе тренерства, и эти специалисты всем известны", — передает слова Газизова "Спорт-Экспресс".
Под руководством Хасанби Биджиева "Динамо" Мх провело 78 официальных матчей, в которых одержало 25 побед, 20 раз сыграло вничью и потерпело 33 поражения. При Биджиеве махачкалинцы впервые в своей истории вышли в Российскую Премьер-Лигу.
По итогам 18 туров чемпионата России "Динамо" с 15 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала