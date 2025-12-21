Матчи Скрыть

Аршавин рассказал, кто из легионеров может покинуть "Зенит" из-за лимита

Андрей Аршавин рассказал, кто из легионеров может покинуть петербургский "Зенит" из-за нового лимита.
Фото: ФК "Зенит"
— Кого можно было бы отпустить из "Зенита", чтобы безболезненно уложиться в лимит на легионеров?

— Думаю, это будет кто-то из связки Кассьерра — Гонду. Остальные, в принципе, все нужны, - цитирует Аршавина "Фонтанка".

Ранее Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в Российской Премьер-Лиге будет изменен лимит на легионеров. Сообщалось, что через несколько сезонов клубам чемпионата России будет разрешено вносить в заявку не более 10 легионеров и одновременно выпускать на поле не более 5 иностранных футболистов. На данный момент лимит действует по правилу "13+8".

Сообщалось, что форвард петербуржцев Лусиано Гонду может продолжить карьеру в ЦСКА.

