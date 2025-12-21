Стала известна сумма отступных Бителло для зарубежных клубов — источник

По сведениям "Спорт-Экспресса", она составляет 18 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает бразильца 12 миллионов.
Как сообщает источник, опция выкупа игрока за фиксированную сумму, вступит в силу по завершении сезона 2025/2026. Ранее СМИ сообщали, что бразильские "Ботафого", "Фламенго" и "Крузейро" хотели бы подписать Бителло уже этой зимой.
В первой части текущего сезона Бителло провел за "Динамо" 23 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.
В новом контракте полузащитника Бителло с московским "Динамо" прописана сумма отступных за игрока для зарубежных клубов.
Фото: ФК "Динамо" Москва