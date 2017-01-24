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Илья Жигулев: с Шалимовым мне гораздо комфортнее работать, чем было при Кононове
Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев, вернувшийся в стан "быков"из аренды в "Милсами" рассказал о практике в молдавском чемпионате.
- Илья, расскажи, как вообще ты оказался в Молдавии?
- Клуб искал для меня вариант аренды, чтобы я мог получать регулярную игровую практику на уровне выше, чем Второй дивизион России, где играл «Краснодар-2». Сначала я уехал в Нальчик, прошел с этой командой все сборы. Но в «Спартаке» состав был сыгранным, и пробиться в основу было не так просто. Уже ближе к старту сезона позвонили из клубной селекционной службы и сказали, что меня ждут в молдавском «Милсами». Там смотрели мою игру, были убеждены, что я полностью подхожу под их стиль, и видели меня в стартовом составе. Команда играющая, один из лидеров чемпионата своей страны. Но с другой стороны в Нальчике я тренировался уже месяц, успел освоиться... Долго раздумывал, но решил все-таки рискнуть и поехал в Молдавию.
- Насколько полезной для тебя оказалась эта «командировка» в Молдавию?
- Безусловно, она пошла мне в плюс. Я стал чувствовать себя намного увереннее, ощутил себя уже не мальчиком, а полноценным игроком, который может играть во «взрослый» футбол, способен помогать команде, на которого можно рассчитывать.
- Сейчас ты завершаешь сбор с главной дружиной «Краснодара». Он для тебя уже второй – в позапрошлом году ты ездил в Испанию в составе команды, которой руководил Олег Кононов. В чем для тебя отличие этих сборов?
- Сейчас мне намного проще. Во-первых, я повзрослел и, как уже только что говорил, стал увереннее, чем раньше. Во-вторых, у Игоря Михайловича Шалимова я играл в «Краснодаре-2». Он хорошо знает меня, как футболиста, а мне прекрасно известны его требования. Скажу честно, мне сейчас работать под его началом гораздо комфортнее, чем это было два года назад, когда команду тренировал Олег Кононов.
- И во время тренировок, и в играх ты стремишься все время играть вперед, не боишься рисковать. Чувствуешь доверие со стороны тренера?
- Игорь Михайлович дает нам четкие задания, и я просто стараюсь их выполнять, делать то, что он говорит. Страха ошибиться нет, наоборот, стал чувствовать себя более раскованно.
- Здесь на сборе вас сразу восемь человек, еще совсем недавно игравших в «Краснодаре-2». Вам, наверное, не скучно всем вместе?
- Конечно, мы ведь друг друга знаем очень давно. Некоторых я вообще знаю с самого детства – Васю Черова, например, с которым мы вместе начинали заниматься в Академии еще в 2009 году, Колю Комличенко, Даниила Фомина, Лео Гогличидзе. Конечно, в такой компании нам и веселее, и легче переносить нагрузки. Но и старшие ребята относятся к нам очень хорошо, их помощь и подсказки для нас очень важны.
ФК "Краснодар"
- Илья, расскажи, как вообще ты оказался в Молдавии?
- Клуб искал для меня вариант аренды, чтобы я мог получать регулярную игровую практику на уровне выше, чем Второй дивизион России, где играл «Краснодар-2». Сначала я уехал в Нальчик, прошел с этой командой все сборы. Но в «Спартаке» состав был сыгранным, и пробиться в основу было не так просто. Уже ближе к старту сезона позвонили из клубной селекционной службы и сказали, что меня ждут в молдавском «Милсами». Там смотрели мою игру, были убеждены, что я полностью подхожу под их стиль, и видели меня в стартовом составе. Команда играющая, один из лидеров чемпионата своей страны. Но с другой стороны в Нальчике я тренировался уже месяц, успел освоиться... Долго раздумывал, но решил все-таки рискнуть и поехал в Молдавию.
- Насколько полезной для тебя оказалась эта «командировка» в Молдавию?
- Безусловно, она пошла мне в плюс. Я стал чувствовать себя намного увереннее, ощутил себя уже не мальчиком, а полноценным игроком, который может играть во «взрослый» футбол, способен помогать команде, на которого можно рассчитывать.
- Сейчас ты завершаешь сбор с главной дружиной «Краснодара». Он для тебя уже второй – в позапрошлом году ты ездил в Испанию в составе команды, которой руководил Олег Кононов. В чем для тебя отличие этих сборов?
- Сейчас мне намного проще. Во-первых, я повзрослел и, как уже только что говорил, стал увереннее, чем раньше. Во-вторых, у Игоря Михайловича Шалимова я играл в «Краснодаре-2». Он хорошо знает меня, как футболиста, а мне прекрасно известны его требования. Скажу честно, мне сейчас работать под его началом гораздо комфортнее, чем это было два года назад, когда команду тренировал Олег Кононов.
- И во время тренировок, и в играх ты стремишься все время играть вперед, не боишься рисковать. Чувствуешь доверие со стороны тренера?
- Игорь Михайлович дает нам четкие задания, и я просто стараюсь их выполнять, делать то, что он говорит. Страха ошибиться нет, наоборот, стал чувствовать себя более раскованно.
- Здесь на сборе вас сразу восемь человек, еще совсем недавно игравших в «Краснодаре-2». Вам, наверное, не скучно всем вместе?
- Конечно, мы ведь друг друга знаем очень давно. Некоторых я вообще знаю с самого детства – Васю Черова, например, с которым мы вместе начинали заниматься в Академии еще в 2009 году, Колю Комличенко, Даниила Фомина, Лео Гогличидзе. Конечно, в такой компании нам и веселее, и легче переносить нагрузки. Но и старшие ребята относятся к нам очень хорошо, их помощь и подсказки для нас очень важны.
ФК "Краснодар"
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