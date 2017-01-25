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Вы это видели? Новые бутсы от Гоши Рубчинского
12 января в Калининграде прошел показ известного российского дизайнера Гоши Рубчинского. На нем была представлена одежда, которую он разработал специально для adidas Football. В числе представленных вещей была новая футбольная обувь. Rusfootball.info предлагает вам оценть новинку.
На данный момент Рубчинский представил только футбольные кеды для игры в зале. На большой футбол пока дизайнер не замахнулся, но вряд ли стоит долго ждать. Бутсы будут именоваться ACE 16+ SUPER. Будут они с верхом Primeknit в красном, белом и черном цветах (каждая модель дополнена серым носком и надписью «adidas | Gosha» на подошве).
Ценник на обувь обычной серии Ace варьируются от 4 до 21 тысячи рублей. Цена новых бутс пока неизвестен. В ближайшее время еще в двух городах, принимающих Чемпионат Мира 2018, пройдут показы Рубчинского. Будет неудивительно, если уже в скором времени кто-то из российских футболистов будет играть в таких бутсах.
Фото: The-Flow.ru
На данный момент Рубчинский представил только футбольные кеды для игры в зале. На большой футбол пока дизайнер не замахнулся, но вряд ли стоит долго ждать. Бутсы будут именоваться ACE 16+ SUPER. Будут они с верхом Primeknit в красном, белом и черном цветах (каждая модель дополнена серым носком и надписью «adidas | Gosha» на подошве).
Ценник на обувь обычной серии Ace варьируются от 4 до 21 тысячи рублей. Цена новых бутс пока неизвестен. В ближайшее время еще в двух городах, принимающих Чемпионат Мира 2018, пройдут показы Рубчинского. Будет неудивительно, если уже в скором времени кто-то из российских футболистов будет играть в таких бутсах.
Фото: The-Flow.ru
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