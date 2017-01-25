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Вы это видели? Новые бутсы от Гоши Рубчинского

Вы это видели? Новые бутсы от Гоши Рубчинского 12 января в Калининграде прошел показ известного российского дизайнера Гоши Рубчинского. На нем была представлена одежда, которую он разработал специально для adidas Football. В числе представленных вещей была новая футбольная обувь. Rusfootball.info предлагает вам оценть новинку.









На данный момент Рубчинский представил только футбольные кеды для игры в зале. На большой футбол пока дизайнер не замахнулся, но вряд ли стоит долго ждать. Бутсы будут именоваться ACE 16+ SUPER. Будут они с верхом Primeknit в красном, белом и черном цветах (каждая модель дополнена серым носком и надписью «adidas | Gosha» на подошве).

Ценник на обувь обычной серии Ace варьируются от 4 до 21 тысячи рублей. Цена новых бутс пока неизвестен. В ближайшее время еще в двух городах, принимающих Чемпионат Мира 2018, пройдут показы Рубчинского. Будет неудивительно, если уже в скором времени кто-то из российских футболистов будет играть в таких бутсах.

Вы это видели? Новые бутсы от Гоши Рубчинского


Вы это видели? Новые бутсы от Гоши Рубчинского


Фото: The-Flow.ru
Сегодня, 15:15
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№10 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
гошан рубчик

Так рубчика Гошей зовут?))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№9 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
вы че быкуете, пацаны? гошан рубчик шарит в моде побольше вашего
Регистрация: 16.03.2010
№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Помнится в детстве, когда денег было не особо, я одевался на рынке. И вот даже там, я такую обувь стремеую обходил стороной))

И это не бутсы, это носко-кеды какие-то


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№7 Написал: redeemer23 (Сегодня, 15:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это как бы кеды...
Регистрация: 12.08.2008
№6 Написал: vlees (Сегодня, 15:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гоша рубит бабло на лохах)ценник у него на одежду нормальный такой
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
Бутсы?
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:36) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Колодки какие-то.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Egoist Краснодар (Сегодня, 15:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
по мне так это как минимум не бутсы
Регистрация: 8.10.2015
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kruga
очередной пример бесполезной протоплазмы. Это хрень, а не вещь

да ты чо, это ж гошан рубчик! все пацаны с раёна его уважают - три полоски и гошан - знак качества епта
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: kruga (Сегодня, 15:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
очередной пример бесполезной протоплазмы. Это хрень, а не вещь


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
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