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Йоан Молло: когда только начинал играть, то я ненавидел футбол
Полузащитник "Зенита" Йоан Молло рассказал, что в детстве не любил футбол, а страсть к этому виду спорта ему привил его отец.
"Я ненавидел футбол, когда только начинал играть в него. Я занимался карате, дзюдо, баскетболом, другими видами спорта. Мой отец был моим первым футбольным тренером. И я тренировался с ним по 2-3 раза в день, лишь бы он был доволен. Но мне футбол в тот момент совсем не нравился.
Я жил в Марселе и как-то раз увидел по телевизору игру местного "Олимпика". И тут я сказал отцу: "Я хочу играть за этот клуб!". Он очень удивился, но уже на следующий день я присоединился к команде.
Думаю, мой отец заразил меня страстью к этой игре. Он старался подталкивать меня навстречу футболу. Например, он говорил, что если я буду играть и стараться, тогда он купит мне игровую приставку", - цитирует Молло официальный сайт "Зенита"
"Я ненавидел футбол, когда только начинал играть в него. Я занимался карате, дзюдо, баскетболом, другими видами спорта. Мой отец был моим первым футбольным тренером. И я тренировался с ним по 2-3 раза в день, лишь бы он был доволен. Но мне футбол в тот момент совсем не нравился.
Я жил в Марселе и как-то раз увидел по телевизору игру местного "Олимпика". И тут я сказал отцу: "Я хочу играть за этот клуб!". Он очень удивился, но уже на следующий день я присоединился к команде.
Думаю, мой отец заразил меня страстью к этой игре. Он старался подталкивать меня навстречу футболу. Например, он говорил, что если я буду играть и стараться, тогда он купит мне игровую приставку", - цитирует Молло официальный сайт "Зенита"
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