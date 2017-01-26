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Йоан Молло: когда только начинал играть, то я ненавидел футбол

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло рассказал, что в детстве не любил футбол, а страсть к этому виду спорта ему привил его отец.

"Я ненавидел футбол, когда только начинал играть в него. Я занимался карате, дзюдо, баскетболом, другими видами спорта. Мой отец был моим первым футбольным тренером. И я тренировался с ним по 2-3 раза в день, лишь бы он был доволен. Но мне футбол в тот момент совсем не нравился.

Я жил в Марселе и как-то раз увидел по телевизору игру местного "Олимпика". И тут я сказал отцу: "Я хочу играть за этот клуб!". Он очень удивился, но уже на следующий день я присоединился к команде.

Думаю, мой отец заразил меня страстью к этой игре. Он старался подталкивать меня навстречу футболу. Например, он говорил, что если я буду играть и стараться, тогда он купит мне игровую приставку", - цитирует Молло официальный сайт "Зенита"
Теги: Молло Зенит
Сегодня, 14:59
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№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хитрый Лис,
Так ущербы всегда рады когда соседская корова сдохнет.
Переоденься в Гулливера и выбегай на поле, возможно Йоан тебя заметит.
Регистрация: 30.08.2009
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kuzz
Как ты хвост то поднял на новость про Молло

В нетерпении жду очередного свиноепа.
Регистрация: 19.03.2010
№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хитрый Лис,
Как ты хвост то поднял на новость про Молло
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 15:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Я ненавидел футбол"

Ты и сейчас его позоришь!
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Иван, поможешь Зениту выиграт чемпионат, и папа Миллер купит тебе игровую приставку blush
Регистрация: 19.03.2010
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