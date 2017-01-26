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"Успенский сахарник" взыскивает с "Кубани" 10,5 миллионов рублей
24 января 2017 года в публичной картотеке арбитражных дел опубликовано определение о принятии к производству иска от АО «Успенский сахарник» (ИНН 2357005329) к футбольному клубу "Кубань" (НАО «Футбольный клуб «Кубань», ИНН 231167932) о взыскании задолженности в размере 10 473 169,17 рублей.
Судебное заседание назначено на 28 марта 2017 года в арбитражном суде Краснодарского края в составе судьи М.В. Черножукова.
Соглавно выписке из федеральной налоговой службы Аукционерное общество "Успенский сахарник" зарегистрировано в селе Успенское Краснодарского края в сентябре 2003 года с уставным капиталом более 110 миллионов рублей. Основным уставным видом деятельности АО "Успенский сахар" является производство сахара.
Ранее на футбольный клуб "Кубань" были также поданы в арбитражном суде следующие (крупные иски):
Декабрь 2016 года:
Ноябрь 2016 года:
Напомним также, что 23 января 2016 году 26 футболистов "Кубани" написали открытое письмо на имя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и вице-премьера Виталия Мутко, заявив что им не выплачивают зарплату уже 7 месяцев, а премиальные - 10 месяцев.
Судебное заседание назначено на 28 марта 2017 года в арбитражном суде Краснодарского края в составе судьи М.В. Черножукова.
Соглавно выписке из федеральной налоговой службы Аукционерное общество "Успенский сахарник" зарегистрировано в селе Успенское Краснодарского края в сентябре 2003 года с уставным капиталом более 110 миллионов рублей. Основным уставным видом деятельности АО "Успенский сахар" является производство сахара.
Ранее на футбольный клуб "Кубань" были также поданы в арбитражном суде следующие (крупные иски):
Декабрь 2016 года:
- «Центр спортивной подготовки по футболу», г. Краснодар к НАО «Футбольный клуб «Кубань», г. Краснодар о взыскании 3 034 руб. 35 коп. задолженности по арендной плате, 1 523 835 руб. 56 копеек.
- ОАО "Кубаньэнергосбыт" к Непубличному акционерному обществу "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "КУБАНЬ" о взыскании 50 573 770 руб. 49 коп
Ноябрь 2016 года:
- ГУП КК "Гостиничный комплекс" к НАО "Футбольный клуб "КУБАНЬ" о взыскании 1 328 008 руб (иск удовлетворён полностью в суде первой инстанции)
- «Футбольный клуб «Афипс», г. Краснодар к НАО «Футбольный клуб «Кубань» о взыскании 31 113 032 руб. 79 коп
- ОАО «Южная многоотраслевая корпорация» к НАО «Футбольный клуб «КУБАНЬ» о взыскании денежных средств в общей сумме 25 000 000 руб.
Напомним также, что 23 января 2016 году 26 футболистов "Кубани" написали открытое письмо на имя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и вице-премьера Виталия Мутко, заявив что им не выплачивают зарплату уже 7 месяцев, а премиальные - 10 месяцев.
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