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23:07
Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег (2)
Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег (2)
Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег
Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал последние трансферные слухи вокруг своей экс-команды, а также уже совершённые приобретения.
- О вероятном переходе Бранислава Ивановича:
Безусловно, это футболист уровня английского чемпионата, это говорит само за себя. За "Челси" он играет с 2008 года, что подтверждает его класс. Наверное, в Премьер-Лигу попасть случайно можно, но закрепиться там и заиграть дано не каждому, ведь это лучшая лига в мире. Уверен, он поможет нашей команде.
У меня есть вопросы по его мотивации, и этот вопрос стандартный. Насколько мотивирован Иванович играть и доказывать - мне неизвестно. С каждым приездом в Россию именитого легионера я убеждаюсь, что главная цель их перехода в отечественные клубы - деньги. Он будет получать 5 миллионов евро в год? Я считаю, что такие деньги для любого игрока российского чемпионата - это много.
- О переходе Йоанна Молло:
Он не такой раскрученный футболист, которые обычно приходят в "Зенит", но в "Крыльях" он доказал, что на него нужно обращать внимание. В Самаре Йоанн здорово себя проявил, а с более сильными партнёрами в "Зените" он сможет проявить себя ещё ярче. Безусловно, это хороший трансфер, но, как и к любому легионеру, приезжающему из топ-чемпионата в Россию, у меня есть вопросы по его мотивации.
- О переходе Ибрагима Цаллагова:
Думаю, это из тех трансферных решений, которые мы просто должны доверить ответственным за это людям. Они могут ошибаться, но более вероятно, что ошибаемся мы с вами. Цаллагов - молодой футболист с российским паспортом... пожалуй, именно лимит и является причиной того, что "Зенит" приобретает россиян. С учётом имеющихся возможностей, думаю, без лимита питерцы делали бы ставку на серёьзного уровня легионеров.
- О переходе Андрея Лунёва:
Приобретение этого вратаря "Уфы" означает, что Мирча Луческу недоволен ни Михаилом Кержаковым, ни Юрием Лодыгиным. Как бы тренер не отзывался положительно в СМИ о действующих голкиперах, приобретение нового говорит о необходимости сменить основного вратаря команды. Если лично Луческу настоял на этом трансфере, думаю, Лунёв будет основным вратарём "Зенита" во второй части сезона. Если же решение о покупке принималось без участия Луческу - Лунёву будет тяжело себя проявить в новой команде.
- О вероятном переходе Бранислава Ивановича:
Безусловно, это футболист уровня английского чемпионата, это говорит само за себя. За "Челси" он играет с 2008 года, что подтверждает его класс. Наверное, в Премьер-Лигу попасть случайно можно, но закрепиться там и заиграть дано не каждому, ведь это лучшая лига в мире. Уверен, он поможет нашей команде.
У меня есть вопросы по его мотивации, и этот вопрос стандартный. Насколько мотивирован Иванович играть и доказывать - мне неизвестно. С каждым приездом в Россию именитого легионера я убеждаюсь, что главная цель их перехода в отечественные клубы - деньги. Он будет получать 5 миллионов евро в год? Я считаю, что такие деньги для любого игрока российского чемпионата - это много.
- О переходе Йоанна Молло:
Он не такой раскрученный футболист, которые обычно приходят в "Зенит", но в "Крыльях" он доказал, что на него нужно обращать внимание. В Самаре Йоанн здорово себя проявил, а с более сильными партнёрами в "Зените" он сможет проявить себя ещё ярче. Безусловно, это хороший трансфер, но, как и к любому легионеру, приезжающему из топ-чемпионата в Россию, у меня есть вопросы по его мотивации.
- О переходе Ибрагима Цаллагова:
Думаю, это из тех трансферных решений, которые мы просто должны доверить ответственным за это людям. Они могут ошибаться, но более вероятно, что ошибаемся мы с вами. Цаллагов - молодой футболист с российским паспортом... пожалуй, именно лимит и является причиной того, что "Зенит" приобретает россиян. С учётом имеющихся возможностей, думаю, без лимита питерцы делали бы ставку на серёьзного уровня легионеров.
- О переходе Андрея Лунёва:
Приобретение этого вратаря "Уфы" означает, что Мирча Луческу недоволен ни Михаилом Кержаковым, ни Юрием Лодыгиным. Как бы тренер не отзывался положительно в СМИ о действующих голкиперах, приобретение нового говорит о необходимости сменить основного вратаря команды. Если лично Луческу настоял на этом трансфере, думаю, Лунёв будет основным вратарём "Зенита" во второй части сезона. Если же решение о покупке принималось без участия Луческу - Лунёву будет тяжело себя проявить в новой команде.
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