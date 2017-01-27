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Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег

Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денегБывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал последние трансферные слухи вокруг своей экс-команды, а также уже совершённые приобретения.

- О вероятном переходе Бранислава Ивановича:

Безусловно, это футболист уровня английского чемпионата, это говорит само за себя. За "Челси" он играет с 2008 года, что подтверждает его класс. Наверное, в Премьер-Лигу попасть случайно можно, но закрепиться там и заиграть дано не каждому, ведь это лучшая лига в мире. Уверен, он поможет нашей команде.

У меня есть вопросы по его мотивации, и этот вопрос стандартный. Насколько мотивирован Иванович играть и доказывать - мне неизвестно. С каждым приездом в Россию именитого легионера я убеждаюсь, что главная цель их перехода в отечественные клубы - деньги. Он будет получать 5 миллионов евро в год? Я считаю, что такие деньги для любого игрока российского чемпионата - это много.

- О переходе Йоанна Молло:

Он не такой раскрученный футболист, которые обычно приходят в "Зенит", но в "Крыльях" он доказал, что на него нужно обращать внимание. В Самаре Йоанн здорово себя проявил, а с более сильными партнёрами в "Зените" он сможет проявить себя ещё ярче. Безусловно, это хороший трансфер, но, как и к любому легионеру, приезжающему из топ-чемпионата в Россию, у меня есть вопросы по его мотивации.

- О переходе Ибрагима Цаллагова:

Думаю, это из тех трансферных решений, которые мы просто должны доверить ответственным за это людям. Они могут ошибаться, но более вероятно, что ошибаемся мы с вами. Цаллагов - молодой футболист с российским паспортом... пожалуй, именно лимит и является причиной того, что "Зенит" приобретает россиян. С учётом имеющихся возможностей, думаю, без лимита питерцы делали бы ставку на серёьзного уровня легионеров.

- О переходе Андрея Лунёва:

Приобретение этого вратаря "Уфы" означает, что Мирча Луческу недоволен ни Михаилом Кержаковым, ни Юрием Лодыгиным. Как бы тренер не отзывался положительно в СМИ о действующих голкиперах, приобретение нового говорит о необходимости сменить основного вратаря команды. Если лично Луческу настоял на этом трансфере, думаю, Лунёв будет основным вратарём "Зенита" во второй части сезона. Если же решение о покупке принималось без участия Луческу - Лунёву будет тяжело себя проявить в новой команде.
Теги: Лепехин Зенит
Сегодня, 23:07
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2
(1)
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 23:20) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Почему никто не достоин?
А кокорин и дзюобао, разве нет?
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: скептик (Сегодня, 23:16) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
С каждым приездом в Россию именитого легионера я убеждаюсь, что главная цель их перехода в отечественные клубы - деньги

Кто бы сомневался .Только сейчас в Россию едут второсортные футболисты . с ярмарки едущие .А лучшие -едут в Китай .И попробуйте меня опровергнуть , патриоты хреновы .И ваши минусы факта не изменят .
Регистрация: 26.11.2016
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