Фрэнк Лэмпард: отклонил несколько предложений, нет желания бороться за выживание

Английский футболист Фрэнк Лэмпард рассказал о вариантах продолжения своей карьеры.



"Часть моей души не хочет покидать футбол и потом жалеть, что можно было еще поиграть. Я отклонил несколько предложений от английских клубов, потому что пока не принял окончательного решения.



Я играл в "Челси" и "Манчестер Сити", а сейчас у меня нет желания бороться за выживание. Нужно все проанализировать. Возможно, появится какое-то интересное предложение", - цитирует Лэмпарда Daily Mail.