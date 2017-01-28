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Фрэнк Лэмпард: отклонил несколько предложений, нет желания бороться за выживание

Английский футболист Фрэнк Лэмпард рассказал о вариантах продолжения своей карьеры.

"Часть моей души не хочет покидать футбол и потом жалеть, что можно было еще поиграть. Я отклонил несколько предложений от английских клубов, потому что пока не принял окончательного решения.

Я играл в "Челси" и "Манчестер Сити", а сейчас у меня нет желания бороться за выживание. Нужно все проанализировать. Возможно, появится какое-то интересное предложение", - цитирует Лэмпарда Daily Mail.
Теги: Лэмпард
Сегодня, 10:25
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