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Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (5)
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Артем Дзюба: забил два гола китайскому клубу, после чего сказал: "Ребята, мои сборы в "Зените" закончились" (4)
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"Зенит" благодаря голу Эрнани обыграл "Волеренгу" (13)
Против "Спартака" сегодня сыграет дубль "Жилины"
Московский "Спартак" сегодня проведет контрольный матч против "Жилины". Но, как сообщает официальный сайт словацкого клуба, против красно-белых выйдет дублирующий состав.
Матч начнется в 16:00 по московскому времени.
Матч начнется в 16:00 по московскому времени.
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