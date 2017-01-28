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Против "Спартака" сегодня сыграет дубль "Жилины"

Московский "Спартак" сегодня проведет контрольный матч против "Жилины". Но, как сообщает официальный сайт словацкого клуба, против красно-белых выйдет дублирующий состав.

Матч начнется в 16:00 по московскому времени.
Теги: Спартак
Сегодня, 12:50
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7
(1)
№7 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 13:52) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЦОДД
а клуб такие кубки выставляет в музее.

что завоевываем, то и выставляем.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№6 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 13:50) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
myspartaksuperclub,
Цитата: myspartaksuperclub

этот европейский кубок мало кто может завоевать, но это один из важных трофеев нашего спартака хранится на почетном месте в музее.


Дожили, что болельщики радуются , а клуб такие кубки выставляет в музее.
Регистрация: 21.01.2016
№5 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 13:34) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 5748585
не смогли на следующий год после Спартака выиграть так любимую тобой копу соли?

этот европейский кубок мало кто может завоевать, но это один из важных трофеев нашего спартака хранится на почетном месте в музее.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№4 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 13:28) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 5748585
Цитата: Charodei
Charodei

Конский блессинг,тебе напомнить,что твои ишаки не смогли на следующий год после Спартака выиграть так любимую тобой копу соли?

Да мы и не замахивались на лавры ,,великого" Спартака,нам сирым и побед в Чемпионате и в Кубках хватает.Это для ,,великих" самый крутой трофей за последние 15 лет,больше и вспомнить нечего! joy
Регистрация: 27.07.2013
№3 Написал: 5748585 (Сегодня, 13:14) #
  • -3
  •  (11)

Цитата: Charodei
Charodei

Конский блессинг,тебе напомнить,что твои ишаки не смогли на следующий год после Спартака выиграть так любимую тобой копу соли?
Регистрация: 28.01.2017
№2 Написал: Apollo26 (Сегодня, 13:11) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
У нас вроде тоже не основу ставить собирались, на новеньких посмотреть


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То что ты ищешь находится там откуда ты ищешь!
Регистрация: 19.01.2017
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 13:08) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Дожили!Шампиньонов за противников даже Жилина не считает.Эхо Аека ещё долго будет преследовать этот некогда весьма добротный клуб.
Регистрация: 27.07.2013
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