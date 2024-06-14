Официальный телеграм-канал махачкалинского "Динамо" объявил об аренде у петербургского "Зенита" сроком на один сезон 19-летнего центрального защитника Ильи Кирша. Предыдущий сезон-2023/2024 воспитанник клубной академии сине-бело-голубых провёл на правах аренды в "Ростове".
На счету Кирша в прошедшем сезоне 3 матча за "Ростов" в Кубке России, 6 матчей за "Зенит-2" в дивизионе Б Второй лиги до ухода в аренду и 8 матчей за воссозданный "Ростов-2" в дивизионе Б Второй лиги весной 2024 года. Результативными действиями защитник не отметился.
Махачкалинское "Динамо" объявило об аренде у "Зенита" экс-защитника "Ростова"
19-летний центральный защитник "Зенита" Илья Кирш продолжит карьеру на правах аренды в махачкалинском "Динамо".