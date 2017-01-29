Уэйн Руни: когда закончу играть, надеюсь стать тренером

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что хочет остаться в футболе после завершения карьеры.



"Вся моя жизнь была посвящена футболу. Когда я закончу играть, хочу попробовать остаться в игре, надеюсь стать менеджером. Когда ты становишься старше, начинаешь больше думать об игре. Футболисты нынешнего поколения зарабатывают достаточно денег, чтобы не продолжать потом карьеру, но я хочу добиться в этом успеха.



Самое удивительное чувство – от забитого мяча. Будто вся игра проходит под водой, а когда забиваешь – выныриваешь на воздух. И ты слышишь толпу фанатов. Это сказочные четыре или пять секунд первого момента после гола", - цитирует Руни ВВС.