По информации журналиста Карпова не менее пяти клубов Российской Премьер-Лиги готовы вынести на голосование вопрос о включении «Урала» в состав участников следующего сезона. Инициатива будет рассмотрена во вторник на Общем собрании членов Лиги.
Екатеринбургский клуб занял 4-е место в минувшем сезоне ФНЛ и уступил «Ахмату» в стыковых матчах (2:1, 0:2), однако шансы на возвращение остаются. Причина — неоднозначная ситуация вокруг «Пари НН», который проиграл «Сочи» по сумме двух встреч (2:1, 1:3). Ход ответной игры вызвал у ряда представителей РПЛ сомнения и раздражение.
Несмотря на то, что при равных условиях приоритет сохраняется за командами элиты, окончательное решение будет за Исполкомом РФС. Если позиция клубов РПЛ и ФНЛ совпадёт — «Урал» может получить приглашение в высший дивизион. Однако для этого его кандидатура должна быть сначала вынесена на голосование и утверждена большинством.
Журналист Карпов: "Урал" могут принять в РПЛ вместо "Пари НН"
Несколько клубов Российской Премьер-Лиги намерены обсудить возвращение «Урала» на Общем собрании участников турнира.
Фото: ФК "Урал"