По информации Telegram-канала Sport Baza Матвей Сафонов полностью закрыл задолженность перед своей бывшей супругой по алиментам — сумма, включая проценты, превысила 66 миллионов рублей. Теперь его участие в ближайших матчах сборной России зависит от того, снимут ли судебные приставы ранее наложенные обеспечительные меры.
Проблемы у вратаря начались в июне 2024 года, когда суд обязал его выплачивать 25% доходов в пользу экс-жены Анастасии. Сначала долг оценивался в 14 миллионов рублей, но после перерасчёта превысил 60 млн. Из-за запрета на выезд Сафонов не мог вернуться в Россию и пропустил игры национальной команды.
Несмотря на то что футболист уже полностью оплатил долг, формально ограничения ещё не сняты. Если приставы отменят запрет, Сафонов сможет вернуться в расположение сборной и, возможно, сыграет в товарищеской встрече с Нигерией 6 июня.
Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара» за 20 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл уже 17 матчей за парижский клуб, включая два матча в Лиге чемпионов. В этом сезоне Матвей выиграл Суперкубок, Кубок, чемпионат Франции и Лигу чемпионов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Источник: Сафонов выплатил многомиллионный долг по алиментам перед бывшей супругой
Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов погасил долг по алиментам, но возвращение в сборную зависит от решения приставов.
Фото: Global look press