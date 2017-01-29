Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:45
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
Роман Бабаев: не думаю, что возникнут какие-то сложности по поводу продления контракта с Тошичем (1)
"Динамо" обыграло "Томь" в товарищеском матче
Московское "Динамо" обыграло "Томь" в рамках подготовки ко второй части сезона.
Товарищеский матч
"Динамо" Москва - "Томь" – 2:1
Голы: Темников, 40 (1:0); Попов, 53 (1:1); Луценко, 80 (2:1).
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Хольмен, Морозов, Сапета, Зотов, А. Терехов, Панченко, Темников, Погребняк.
"Томь": Шамов, Горбатюк, Чеминава, Костин, Букачев, Ковальчук, Гвинейский, Пугин, Сасин, Саламатов, Кухарчук.
Товарищеский матч
"Динамо" Москва - "Томь" – 2:1
Голы: Темников, 40 (1:0); Попов, 53 (1:1); Луценко, 80 (2:1).
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Хольмен, Морозов, Сапета, Зотов, А. Терехов, Панченко, Темников, Погребняк.
"Томь": Шамов, Горбатюк, Чеминава, Костин, Букачев, Ковальчук, Гвинейский, Пугин, Сасин, Саламатов, Кухарчук.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.