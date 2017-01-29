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"Динамо" обыграло "Томь" в товарищеском матче

Московское "Динамо" обыграло "Томь" в рамках подготовки ко второй части сезона.

Товарищеский матч

"Динамо" Москва - "Томь" – 2:1

Голы: Темников, 40 (1:0); Попов, 53 (1:1); Луценко, 80 (2:1).

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Хольмен, Морозов, Сапета, Зотов, А. Терехов, Панченко, Темников, Погребняк.

"Томь": Шамов, Горбатюк, Чеминава, Костин, Букачев, Ковальчук, Гвинейский, Пугин, Сасин, Саламатов, Кухарчук.
Теги: Динамо Томь
Сегодня, 18:59
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:13) #
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Почему на главной страницы анонс игры Локо есть а Томи нет хотя обе играют в вышке!? Полная дискриминация!
Регистрация: 11.04.2016
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