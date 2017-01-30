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Дмитрий Булыкин: надеюсь, весь мир узнает, что Россия является гостеприимной и красивой страной

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин ожидает, что чемпионат мира в 2018 году будет проведен на самом высоком уровне.

"Я очень жду это крупное международное футбольное событие! Сам участвовал в подобных крупных форумах и знаю, каково это для футболистов, для болельщиков - быть причастным к такому турниру.

Надеюсь, что проведем чемпионат мира на высоком уровне. Весь мир узнает, что Россия является гостеприимной и красивой страной. Уверен, все будет организовано на высшем уровне, начиная от стадионов и заканчивая инфраструктурой и волонтерами, которые будут самыми главными людьми на этой площадке. От них будет многое зависеть, как люди воспримут Россию.

Я, конечно, планирую посетить матчи чемпионата мира в России. Какие именно, пока не определился. Любые сборные интересно посмотреть вживую, на стадионе. Все-таки это национальные команды. Меня, как и многих любителей футбола, интересуют топ-сборные - Германия, Испания.

Сам факт того, что пройдет такой крупный турнир в нашей стране, уже привлекает к себе больше внимания, чем какая-то отдельная сборная. Наверняка очередной чемпионат мира порадует нас сюрпризами в плане результатов. Буду ждать сюрпризов на футбольном поле!", - цитирует Булыкина "Р-Спорт".
Теги: Булыкин
Сегодня, 10:54
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