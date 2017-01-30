Виктория Лопырева выложила фото с Хосепом Гвардиолой на матче "ПСЖ" - "Монако"

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева побывала на матче 22-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Монако" (1:1).Телеведущая сфотографировалась с наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой и выложила фото в Инстаграм."В такой компании футбол ещё интереснее!" - написала Лопырёва.