Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виктория Лопырева выложила фото с Хосепом Гвардиолой на матче "ПСЖ" - "Монако"

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева побывала на матче 22-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Монако" (1:1).

Телеведущая сфотографировалась с наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой и выложила фото в Инстаграм.

"В такой компании футбол ещё интереснее!" - написала Лопырёва.

Виктория Лопырева выложила фото с Хосепом Гвардиолой на матче "ПСЖ" - "Монако"
Теги: Гвардиола
Сегодня, 14:59
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 15:06) #
  • 0
  •  (0)

Наша посимпатичнее небритого чувака с бровями!
Регистрация: 21.09.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:05) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
а лопырева это вообще кто?чем она занимается то?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.