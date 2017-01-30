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Гарет Бэйл приступил к легким тренировкам

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл близок к возвращению в основную обойму мадридской команды, сообщает испанская пресса. Валлиец не играл с ноября, когда получил повреждение лодыжки в матче Лиги чемпионов против лиссабонского "Спортинга".

По информации источника, Бэйл приступил к легким тренировкам.
Теги: Бэйл Реал
Сегодня, 18:38
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