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Томаш Нецид перешёл в "Легию"

Бывший нападающий ЦСКА Томаш Нецид на правах аренды перешел из "Бурсаспора" в "Легию", информирует официальный сайт польского клуба.

Форвард будет играть за варшавский коллектив под 24-м номером.
Теги: Нецид Легия
Сегодня, 22:15
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