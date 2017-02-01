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"Крылья Советов": Маргасов, скорее всего, перейдет в "Локомотив"
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин сообщил, что с "Локомотивом" достигнута договоренность о переходе защитника самарцев Тимофея Маргасова.
"Маргасова мы, скорее всего, продадим в "Локомотив", договоренность между клубами уже есть. Если мы оперативно найдем ему замену, то он будет в "Локомотиве". Такая вероятность очень высока", - цитирует Шляхтина "Р-Спорт".
"Маргасова мы, скорее всего, продадим в "Локомотив", договоренность между клубами уже есть. Если мы оперативно найдем ему замену, то он будет в "Локомотиве". Такая вероятность очень высока", - цитирует Шляхтина "Р-Спорт".
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