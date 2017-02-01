Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Крылья Советов": Маргасов, скорее всего, перейдет в "Локомотив"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин сообщил, что с "Локомотивом" достигнута договоренность о переходе защитника самарцев Тимофея Маргасова.

"Маргасова мы, скорее всего, продадим в "Локомотив", договоренность между клубами уже есть. Если мы оперативно найдем ему замену, то он будет в "Локомотиве". Такая вероятность очень высока", - цитирует Шляхтина "Р-Спорт".
Теги: Локомотив Крылья Советов
Сегодня, 14:36
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 14:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и паровозы усилились)))))
Регистрация: 3.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.