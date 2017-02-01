Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:59
Виталий Мутко: с Кот-д’Ивуаром мы на стадии подписания договора, Бразилия тоже хочет сыграть (3)
Виталий Мутко: с Кот-д’Ивуаром мы на стадии подписания договора, Бразилия тоже хочет сыграть (3)
Вчера 23:40
"Зенит" отдал Йовановича в аренду "Бордо" без права выкупа (2)
"Зенит" отдал Йовановича в аренду "Бордо" без права выкупа (2)
Агент: "Урал" не объяснил, почему Жан-Жак Бугуи переведен в дубль
Руководство "Урала" не объяснило нападающему Жан-Жаку Бугуи причины, по которым он был переведен в дубль екатеринбургской команды и не получает шанса в премьер-лиге, заявил агент ивуарийца Ив Амагбеньон.
Бугуи в июне 2016 года перешел в "Урал" из армавирского "Торпедо", за которое выступал с 2015 года. В ФНЛ Бугуи провел 21 матч, стал автором 6 забитых мячей. В текущем сезоне в РФПЛ Бугуи всего однажды выходил на замену в матче с "Краснодаром" (0:3) и провел на поле пять минут.
"Для нас это очень странная ситуация, Бугуи – хороший нападающий. Я удивлен тем, что его поместили во вторую команду, ничего не объяснив ни мне, ни самому футболисту… Когда я был в России, я попытался добиться встречи с президентом "Урала", но мне это не удалось. Все мои попытки связаться с руководством обернулись неудачей.
У Бугуи контракт с "Уралом" на три года, так что он хочет играть, забивать и радовать болельщиков. Если бы ему дали хотя бы полноценный тайм в атаке, а не в роли вингера, он бы смог раскрыть свой потенциал.
Мы не понимаем, что произошло, им обязательно нужно дать Бугуи игровое время в матчах РФПЛ. Я не понимаю, каким образом "Урал" хочет побеждать, если они не хотят давать форварду шанс. Для него и его семьи ситуация ужасная. Но, несмотря на все это, он продолжает работать и ждет, что тренер даст ему шанс", - цитирует Амагбеньона "Р-Спорт".
Бугуи в июне 2016 года перешел в "Урал" из армавирского "Торпедо", за которое выступал с 2015 года. В ФНЛ Бугуи провел 21 матч, стал автором 6 забитых мячей. В текущем сезоне в РФПЛ Бугуи всего однажды выходил на замену в матче с "Краснодаром" (0:3) и провел на поле пять минут.
"Для нас это очень странная ситуация, Бугуи – хороший нападающий. Я удивлен тем, что его поместили во вторую команду, ничего не объяснив ни мне, ни самому футболисту… Когда я был в России, я попытался добиться встречи с президентом "Урала", но мне это не удалось. Все мои попытки связаться с руководством обернулись неудачей.
У Бугуи контракт с "Уралом" на три года, так что он хочет играть, забивать и радовать болельщиков. Если бы ему дали хотя бы полноценный тайм в атаке, а не в роли вингера, он бы смог раскрыть свой потенциал.
Мы не понимаем, что произошло, им обязательно нужно дать Бугуи игровое время в матчах РФПЛ. Я не понимаю, каким образом "Урал" хочет побеждать, если они не хотят давать форварду шанс. Для него и его семьи ситуация ужасная. Но, несмотря на все это, он продолжает работать и ждет, что тренер даст ему шанс", - цитирует Амагбеньона "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.