Источник "Чемпионата" сообщает, что сербский тренер и клуб из Афин почти согласовали контракт.
Кроме того, в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов написал, что основными причинами потенциального ухода Николича являются отсутствие семьи рядом и возможности играть в еврокубках.
Напомним, Марко Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, подписав с "армейцами" двухлетний контракт. Под его руководством команда заняла третье место в Российской Премьер-Лиге и стала обладателем Кубка России.
СМИ: Николич, чтобы возглавить АЕК, намерен сам выкупить свой контракт у ЦСКА
По информации СМИ, главный тренер ЦСКА Марко Николич намерен сам выкупить свой контракт у московского клуба для того, чтобы возглавить греческий АЕК.
Фото: ПФК ЦСКА