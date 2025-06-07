Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Босния и Герцеговина
16:00
Сан-МариноНе начат
Андорра
19:00
АнглияНе начат
Албания
21:45
СербияНе начат
Финляндия
21:45
НидерландыНе начат
Австрия
21:45
РумынияНе начат
Мальта
21:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Латвия
16:00
АзербайджанНе начат
Дания
20:00
Северная ИрландияНе начат
Греция
21:45
СловакияНе начат

СМИ: Николич, чтобы возглавить АЕК, намерен сам выкупить свой контракт у ЦСКА

По информации СМИ, главный тренер ЦСКА Марко Николич намерен сам выкупить свой контракт у московского клуба для того, чтобы возглавить греческий АЕК.
Фото: ПФК ЦСКА
Источник "Чемпионата" сообщает, что сербский тренер и клуб из Афин почти согласовали контракт.

Кроме того, в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов написал, что основными причинами потенциального ухода Николича являются отсутствие семьи рядом и возможности играть в еврокубках.

Напомним, Марко Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года, подписав с "армейцами" двухлетний контракт. Под его руководством команда заняла третье место в Российской Премьер-Лиге и стала обладателем Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится