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"Чемпионат": афинский АЕК хочет выкупить контракт Марко Николича у ЦСКА

По информации СМИ, греческий АЕК хочет назначить на пост главного тренера команды наставника столичного ЦСКА Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА
Сообщается, что футбольный клуб из Афин готов выкупить контракт сербского специалиста у "армейцев", если сумеет достичь договоренности с самим тренером.

Марко Николич занимает пост главного тренера московского ЦСКА с июня 2024 года. Под его руководством красно-синие в сезоне-2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка России. Действующее соглашение сербского специалиста с клубом рассчитано на срок до лета 2026 года.

Источник: "Чемпионат"

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