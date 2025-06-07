Сообщается, что футбольный клуб из Афин готов выкупить контракт сербского специалиста у "армейцев", если сумеет достичь договоренности с самим тренером.
Марко Николич занимает пост главного тренера московского ЦСКА с июня 2024 года. Под его руководством красно-синие в сезоне-2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка России. Действующее соглашение сербского специалиста с клубом рассчитано на срок до лета 2026 года.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": афинский АЕК хочет выкупить контракт Марко Николича у ЦСКА
По информации СМИ, греческий АЕК хочет назначить на пост главного тренера команды наставника столичного ЦСКА Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА