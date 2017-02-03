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Титов, Аленичев и Зырянов сыграют за сборную России на Кубке легенд

В состав сборной России на Кубок легенд вошли Дмитрий Аленичев, Егор Титов и Константин Зырянов, информирует пресс-служба турнира.

Также сообщается, что на турнире выступят Александр Филимонов, Дмитрий Гончаров, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун, Олег Корнаухов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Алексей Смертин. Тренером сборной будет Валерий Гладилин.

Турнир пройдет в дворце спорта "Мегаспорт" в Москве 18-19 февраля. Сборная России сыграет во одной группе с Нидерландами и сборной Звезд футбола.
Сегодня, 12:57
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