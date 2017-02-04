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Репортер AS: против Зозули выступает лишь малая часть фанатов "Райо Вальекано"

Репортер AS рассказал о подробностях конфликта между украинским нападающим Романом Зозулей и радикальными фанатами "Райо Вальекано".

"Думаю, болельщики "Райо" ошибаются насчет Зозули, потому что не знают, что на самом деле происходит за 4 тыс. км от Мадрида. Конфликт между украинской и российской стороной гораздо сложнее, чем они могут себе представить. Мне кажется, что он тянется на протяжении примерно 60 лет.

Вообще, болельщики "Райо" обычно вовсе не являются такими агрессивными. К тому же против Зозули не протестуют обыкновенные фанаты "Райо". Недовольство выражают только несколько группировок ультрас, а больше всех - "Буканерос". Это очень маленькая часть фанатов. Они верят в ложь про то, что Зозуля являются нацистом, фашистом и хотят выгнать его вон из клуба.

Вообще ультрас "Райо", как и большинство радикальных фанатов других клубов, - это люди без высшего образования, которые не особо разбираются в том, что происходит в мире, и понимают многое лишь в футболе", - цитирует Эспину "Газета.ru".
Теги: Зозуля Райо Вальекано
Сегодня, 14:50
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(2)
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Его кажущееся мнение, про шестидесятилетний российско- украинский конфликт- вообще, пздц больного толераста..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:17) #
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online

Малая - не малая, но это часть фанатов его клуба, и так публично полоскать их, в угоду футболиста сомнительного качества с еще более сомнительными взглядами на жизнь - идиотизм. Еще и мягко говоря.

Универсальная толерантность - это все-таки диагноз.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:09) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
потому что не знают, что на самом деле происходит за 4 тыс. км от Мадрида

а сам то там был или тоже ящиком зомбирован, как и весь мир?
вон, обсе там присутствуют, но танков не видят
а главное: как обстрел - они почему-то уезжают из того места заранее.уже шутки по инету ходят, что по ним, как по крысам, жители определяют когда будет обстрел, ибо крысы первые с корабля


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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