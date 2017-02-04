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Репортер AS: против Зозули выступает лишь малая часть фанатов "Райо Вальекано"
Репортер AS рассказал о подробностях конфликта между украинским нападающим Романом Зозулей и радикальными фанатами "Райо Вальекано".
"Думаю, болельщики "Райо" ошибаются насчет Зозули, потому что не знают, что на самом деле происходит за 4 тыс. км от Мадрида. Конфликт между украинской и российской стороной гораздо сложнее, чем они могут себе представить. Мне кажется, что он тянется на протяжении примерно 60 лет.
Вообще, болельщики "Райо" обычно вовсе не являются такими агрессивными. К тому же против Зозули не протестуют обыкновенные фанаты "Райо". Недовольство выражают только несколько группировок ультрас, а больше всех - "Буканерос". Это очень маленькая часть фанатов. Они верят в ложь про то, что Зозуля являются нацистом, фашистом и хотят выгнать его вон из клуба.
Вообще ультрас "Райо", как и большинство радикальных фанатов других клубов, - это люди без высшего образования, которые не особо разбираются в том, что происходит в мире, и понимают многое лишь в футболе", - цитирует Эспину "Газета.ru".
"Думаю, болельщики "Райо" ошибаются насчет Зозули, потому что не знают, что на самом деле происходит за 4 тыс. км от Мадрида. Конфликт между украинской и российской стороной гораздо сложнее, чем они могут себе представить. Мне кажется, что он тянется на протяжении примерно 60 лет.
Вообще, болельщики "Райо" обычно вовсе не являются такими агрессивными. К тому же против Зозули не протестуют обыкновенные фанаты "Райо". Недовольство выражают только несколько группировок ультрас, а больше всех - "Буканерос". Это очень маленькая часть фанатов. Они верят в ложь про то, что Зозуля являются нацистом, фашистом и хотят выгнать его вон из клуба.
Вообще ультрас "Райо", как и большинство радикальных фанатов других клубов, - это люди без высшего образования, которые не особо разбираются в том, что происходит в мире, и понимают многое лишь в футболе", - цитирует Эспину "Газета.ru".
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