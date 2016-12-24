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Президент Серии А: нужно экспортировать матчи лиги в другие страны

Президент Серии А Маурицио Беретта заявил, что поддерживает идею проводить некоторые матчи чемпионата Италии за пределами страны. Ранее с подобным предложением выступил вице-президент «Милана» Адриано Галлиани.

«Мы не должны запирать итальянский футбол в наших внутренних границах. По примеру английской Премьер-лиги мы должны сделать нашу лигу более интересной для всего мира. Нужно экспортировать матчи чемпионата в другие страны», — приводит слова Беретты Чемпионат со ссылкой на Calcionapoli.
Сегодня, 21:35
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