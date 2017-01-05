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Дэвид Бекхэм поругался с представителем "Формулы-1" из-за мест на новогоднем шоу на Мальдивах

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм повздорил с экс-руководителем команды "Формулы-1" "Макларен" Роном Деннисом из-за мест на новогоднем шоу на Мальдивах, информирует "Лента.Ru".

Сообщается, что разговор шел на повышенных тонах, но вскоре Бекхэм и Деннис нашли компромисс, потому что были давно знакомы.

Конфликт произошел из-за того, что Деннис утверждал, что места на новогоднем шоу на Мальдивах принадлежат ему. В перепалку с ним вступила женщина из компании Бекхэма. Через некоторое время в спор вмешался футболист и доказал правоту своей подруги, после чего Деннис принес Бекхэму извинения.
Теги: Бекхэм
Сегодня, 10:46
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№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 10:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Давидка и Голиаф


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
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