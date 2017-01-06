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Никола Калинич перейдет в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за 45 млн евро

Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич уже в ближайшее время может стать игроком китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь", утверждает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что стороны уже договорились о трансфере 29-летнего хорвата, за форварда итальянцы получат €45 млн.

В текущем розыгрыше Серии А Калинич провел 18 матчей, забив восемь голов.

"Газета.ру"
Сегодня, 22:46
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№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 23:22) #
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Цитата: Сибирячок
Китай сломает мировой футбол. Обрушит рынок и расплодит халявщиков.

Мне видится совсем другая ситуация.
Думаю, что с ТАКИМ МАССОВЫМ отъездом лучших футболистов Гейропы, да чего уж там, МИРА, в китайские клубы, в скором времени Лига Чемпионов расширит свои горизонты, а Лига Гейропы переименуется в Лигу Евразии! blush
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 23:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Китаезы скоро лимит введут )))

Ну кули сейчас клубы скупят и устроят супер лигу.
Регистрация: 14.12.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:57) #
  • 0
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Болеет за:
«Сибирь»
Китай сломает мировой футбол. Обрушит рынок и расплодит халявщиков.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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