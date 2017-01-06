Никола Калинич перейдет в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за 45 млн евро

Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич уже в ближайшее время может стать игроком китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь", утверждает La Gazzetta dello Sport.Отмечается, что стороны уже договорились о трансфере 29-летнего хорвата, за форварда итальянцы получат €45 млн.В текущем розыгрыше Серии А Калинич провел 18 матчей, забив восемь голов.