Суарес отказался ехать на церемонию ФИФА из-за плохих отношений с организацией

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес проигнорировал церемонию ФИФА в Цюрихе по личным причинам.29-летний уругвайский футболист решил не посещать мероприятие из-за за плохих отношений с организацией после дисквалификации на 4 месяца, вынесенной за укус Джорджо Кьеллини во время матча ЧМ-2014.В последствии ФИФА длительное время не включала Суареса в символические сборные и списки претендентов на различные награды.Кроме того, Суарес обиделся на организацию за то, что она выбрала для его представления старую фотографию, почти пятилетней давности, сделав акцент на зубах игрока.