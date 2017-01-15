Поражение "Эвертону" стало для "Манчестер Сити" самым крупным в АПЛ с 2008 года

Гостевое поражение "Манчестер Сити" со счетом 0:4 "Эвертону" в матче 21-го тура АПЛ стало самым крупным проигрышем "горожан" в чемпионате страны с 2008 года и первым поражением с такой разницей мячей в рамках чемпионатов для наставника команды Хосепа Гвардиолы.В последний раз "Манчестер Сити" уступал в национальном чемпионате с разницей в четыре мяча и более 11 мая 2008 года, когда проиграл "Мидлсбро" со счетом 1:8.А Гвардиола ранее терпел с "Баварией" и "Манчестер Сити" поражения со счетом 0:5 только в рамках Лиги чемпионов, и подобный казус в чемпионате страны произошел с испанским специалистом впервые.