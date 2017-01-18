"Рединг" подписал контракт с защитником "Ливерпуля" Илори

Защитник "Ливерпуля" Тьягу Илори перешел в "Рединг", сообщает официальный сайт клуба.Португальский футболист подписал контракт со своим новым клубом до 2020 года.В текущем сезоне Илори провел девять матчей за молодежную команду "Ливерпуля" и отметился одной результативной передачей.