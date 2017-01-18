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"Рединг" подписал контракт с защитником "Ливерпуля" Илори
Защитник "Ливерпуля" Тьягу Илори перешел в "Рединг", сообщает официальный сайт клуба.
Португальский футболист подписал контракт со своим новым клубом до 2020 года.
В текущем сезоне Илори провел девять матчей за молодежную команду "Ливерпуля" и отметился одной результативной передачей.
"Газета.ру"
Португальский футболист подписал контракт со своим новым клубом до 2020 года.
В текущем сезоне Илори провел девять матчей за молодежную команду "Ливерпуля" и отметился одной результативной передачей.
"Газета.ру"
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