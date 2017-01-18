Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Рединг" подписал контракт с защитником "Ливерпуля" Илори

Защитник "Ливерпуля" Тьягу Илори перешел в "Рединг", сообщает официальный сайт клуба.

Португальский футболист подписал контракт со своим новым клубом до 2020 года.

В текущем сезоне Илори провел девять матчей за молодежную команду "Ливерпуля" и отметился одной результативной передачей.

"Газета.ру"
Теги: Рединг Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 21:00
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.