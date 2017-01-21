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Хосеп Гвардиола: если верить СМИ, "Манчестер Сити" уже потерял шанс на чемпионство
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от домашнего матча 22-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом".
"Почеттино проделал великолепную работу в "Тоттенхэме". Это его третий сезон в клубе. Его команда играет так, как он хочет. Они сильны физически, организованны и имеют качественных исполнителей, включая Эриксена и Алли. Крайние защитники "Тоттенхэма" Роуз и Уолкер выступают в сборной Англии. Соперник играет очень привлекательно. Как большому поклоннику футбола, мне нравится смотреть матчи "Тоттенхэма". Если верить СМИ, "Манчестер Сити" уже потерял шанс на чемпионство. Однако это будет напрямую зависеть от результата субботнего матча", — передает слова Гвардиолы "Газета.ру" со ссылкой на Goal.com.
"Почеттино проделал великолепную работу в "Тоттенхэме". Это его третий сезон в клубе. Его команда играет так, как он хочет. Они сильны физически, организованны и имеют качественных исполнителей, включая Эриксена и Алли. Крайние защитники "Тоттенхэма" Роуз и Уолкер выступают в сборной Англии. Соперник играет очень привлекательно. Как большому поклоннику футбола, мне нравится смотреть матчи "Тоттенхэма". Если верить СМИ, "Манчестер Сити" уже потерял шанс на чемпионство. Однако это будет напрямую зависеть от результата субботнего матча", — передает слова Гвардиолы "Газета.ру" со ссылкой на Goal.com.
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