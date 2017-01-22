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Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси

Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением по поводу возможного приглашения в сборную Беларуси кого-то из российских тренеров.

"Писарев, Бородюк или Карпин – главный тренер сборной Беларуси? Я очень расстроюсь, если это правда. Без обид, но ни один из этих кандидатов никакого результата не даст. Нет особых успехов на тренерской ниве. Ни одна из команд этих тренеров не играла в современный футбол.

У всех будет проблема с определением потенциала белорусов. Нет, на этой стадии тренер – только белорус! В плане паспорта. Я уже предлагал, генменеджером сборной Шунто. И он пусть ищет тренера.

И подходы ФК "Крумкачы" там дадут результат. Не с этого начинаем опять. Никакой тренер ничего не даст. Философия и мотивация самое главное", – отметил Исаев в фэйсбуке.
Теги: Писарев Бородюк Карпин Сборная Белоруссии
Сегодня, 14:26
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№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
позвоните Васе Баранову,если белорус нужен


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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