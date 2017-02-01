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"Вест Бромвич" отклонил предложение "Тяньцзинь Цюаньцзянь" по Саломону Рондону

"Вест Бромвич" отклонил предложение китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь" по трансферу венесуэльского нападающего Саломона Рондона за 32 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

Китайский клуб ранее уже приобрел у испанского "Вильярреала" бразильца Алешандре Пато за 15,5 миллиона фунтов, а также бывшего партнера Рондона по петербургскому "Зениту" полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя. По данным СМИ, трансфер Витселя обошелся китайскому клубу в 17 миллионов фунтов.

По сообщению источника, главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис заинтересован в услугах нападающего, который не воссоединится с Витселем в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в текущее трансферное окно, которое закроется 1 февраля.

Р-Спорт
Теги: Рондон Вест Бромвич
Сегодня, 13:50
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№2 Написал: Батька (Сегодня, 14:26) #
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laughing епать Миллер локоть свой откусил ...
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 14:24) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Алания»
flushed
Регистрация: 3.05.2015
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