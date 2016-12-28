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ФИФА и УЕФА примут меры по допингу в России, проведению ЧМ-2018 ничего не угрожает
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что Россия может столкнуться с "необходимыми мерами и санкциями" со стороны организации, в случае если подтвердятся обвинения в отношении манипуляций с допинг-пробами в российском футболе.
"Можно ли доверять Виталию Мутко (президент РФС, бывший министр спорта, ныне вице-премьер России)? Он член совета ФИФА, и, конечно, мы работаем сообща.
Если что и происходило в отношении допинг-проб в российском футболе, которые могли быть скрыты, а сейчас информация об этом всплыла, то ФИФА и УЕФА совместно, в рамках своей компетенции, рассмотрят каждый случай. Мы примем необходимые меры и санкции", — цитирует Инфантино Associated Press.
Также глава ФИФА заверил, что проведению чемпионата мира — 2018 в России ничего не угрожает.
"Я не думаю, что нужно смешивать проблему допинга, даже если она крупная, с организацией чемпионата мира. Антидопинговая систем на мундиале — это совершенно другой вопрос, которым займется ФИФА совместно с одной из мировых аккредитованных лабораторий — вероятнее всего, швейцарской.
Мы гарантируем, что чемпионат мира по футболу — 2018 в России будет совершенно чист в отношении допинговых дел", — заявил Инфантино.
"Газета.ру"
"Можно ли доверять Виталию Мутко (президент РФС, бывший министр спорта, ныне вице-премьер России)? Он член совета ФИФА, и, конечно, мы работаем сообща.
Если что и происходило в отношении допинг-проб в российском футболе, которые могли быть скрыты, а сейчас информация об этом всплыла, то ФИФА и УЕФА совместно, в рамках своей компетенции, рассмотрят каждый случай. Мы примем необходимые меры и санкции", — цитирует Инфантино Associated Press.
Также глава ФИФА заверил, что проведению чемпионата мира — 2018 в России ничего не угрожает.
"Я не думаю, что нужно смешивать проблему допинга, даже если она крупная, с организацией чемпионата мира. Антидопинговая систем на мундиале — это совершенно другой вопрос, которым займется ФИФА совместно с одной из мировых аккредитованных лабораторий — вероятнее всего, швейцарской.
Мы гарантируем, что чемпионат мира по футболу — 2018 в России будет совершенно чист в отношении допинговых дел", — заявил Инфантино.
"Газета.ру"
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