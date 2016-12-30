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Санкт-Петербург зарегистрировал право собственности на стадион "Зенит-Арена"
В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано право Санкт-Петербурга на стадион "Зенит-Арена" на Крестовском острове.
"Мы выполнили поручение губернатора Георгия Сергеевича Полтавченко и в 2016 году завершили строительство культурно-спортивного комплекса на Крестовском острове. Стройка завершена под девизом "Великому городу – лучший стадион!". Теперь он есть у Петербурга", — сказал вице-губернатор Игорь Албин, возглавлявший штаб по координации завершения строительства стадиона.
Официальный портал администрации Санкт-Петербурга
"Мы выполнили поручение губернатора Георгия Сергеевича Полтавченко и в 2016 году завершили строительство культурно-спортивного комплекса на Крестовском острове. Стройка завершена под девизом "Великому городу – лучший стадион!". Теперь он есть у Петербурга", — сказал вице-губернатор Игорь Албин, возглавлявший штаб по координации завершения строительства стадиона.
Официальный портал администрации Санкт-Петербурга
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