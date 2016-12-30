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Санкт-Петербург зарегистрировал право собственности на стадион "Зенит-Арена"

В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним зарегистрировано право Санкт-Петербурга на стадион "Зенит-Арена" на Крестовском острове.

"Мы выполнили поручение губернатора Георгия Сергеевича Полтавченко и в 2016 году завершили строительство культурно-спортивного комплекса на Крестовском острове. Стройка завершена под девизом "Великому городу – лучший стадион!". Теперь он есть у Петербурга", — сказал вице-губернатор Игорь Албин, возглавлявший штаб по координации завершения строительства стадиона.

Санкт-Петербург зарегистрировал право собственности на стадион "Зенит-Арена"

Официальный портал администрации Санкт-Петербурга
Теги: Зенит-Арена
Сегодня, 20:18
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:36) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Когда запланирован отлет тарелочки?
Стройка завершена под девизом "Великому городу – лучший стадион!".

Та не, не лучший, просто самый затратный в галактике.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 20:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не усритесь с рубля в год бюджетникам долги отдавать. Собственники. На бумаге... Причем туалетной, использованной уже в большом сортире. Хоть бы не позорились дальше!


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
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