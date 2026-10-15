Встреча в Химках завершилась со счётом 4:2 в пользу красно-белых.
На 25-й минуте Маркиньос открыл счёт, однако ещё до перерыва "Родина" вышла вперёд. На 40-й минуте отличился Магомедхабиб Абдусаламов, а спустя минуту Герман Онугха сделал счёт 2:1.
Во втором тайме "Спартак" переломил ход встречи. Мирлинд Даку сравнял счёт на 48-й минуте после передачи Даниила Денисова, а на 64-й оформил дубль с паса Эсекьеля Барко.
Уже в компенсированное время арбитр назначил пенальти в пользу "Спартака" за фол на Манфреде Угальде. Сам костариканский форвард реализовал 11-метровый на 90+7-й минуте.
"Спартак" обыграл "Родину", Даку оформил дубль
"Спартак" одержал волевую победу над "Родиной" в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"