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Василенко прокомментировал свою отставку с поста главного тренера "Факела"

Российский тренер Олег Василенко высказался о своей отставке с поста наставника воронежского "Факела".
Фото: ФК "Факел"
"Генеральный директор мне сказал: "Вышестоящее руководство посчитало, что нам нужно прекратить работу".
Я ответил: "На то оно и вышестоящее, чтобы принимать решения". Я реально получил бесценный опыт", - сказал Василенко "Чемпионату".

В минувшее воскресенье, 11 октября, "Факел" объявил о решении расстаться по обоюдному согласию с главным тренером Олегом Василенко, который работал в клубе с октября 2025 года. Исполняющим обязанности наставника воронежцев был назначен Алексей Ребко, возглавлявший молодежную команду "Факела".

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