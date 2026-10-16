Василенко прокомментировал свою отставку с поста главного тренера "Факела"

"Генеральный директор мне сказал: "Вышестоящее руководство посчитало, что нам нужно прекратить работу".Я ответил: "На то оно и вышестоящее, чтобы принимать решения". Я реально получил бесценный опыт", - сказал Василенко "Чемпионату".
В минувшее воскресенье, 11 октября, "Факел" объявил о решении расстаться по обоюдному согласию с главным тренером Олегом Василенко, который работал в клубе с октября 2025 года. Исполняющим обязанности наставника воронежцев был назначен Алексей Ребко, возглавлявший молодежную команду "Факела".