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Пепе передумал отправляться в Китай из-за ЧМ-2018
Защитник "Реала" Пепе передумал и хочет продлить контракт с командой, информирует A Bola. Ранее сообщалось о том, что португалец не соглашался на продление соглашения с мадридцами из-за баснословного предложения одного из клубов Китая. Теперь же, согласно источнику, 33-летний футболист передумал и готов поставить свою подпись под контрактом с "Реалом", который будет действовать до лета 2018 года. Зарплата футболиста составит пять миллионов евро за сезон.
Главной причиной такого решения Пепе называется предстоящий в 2018 году чемпионат мира в России. По мнению футболиста, который хочет в составе сборной Португалии принять участие в турнире, из действующего клуба попасть в команду будет проще, чем из Поднебесной.
"СЭ"
Главной причиной такого решения Пепе называется предстоящий в 2018 году чемпионат мира в России. По мнению футболиста, который хочет в составе сборной Португалии принять участие в турнире, из действующего клуба попасть в команду будет проще, чем из Поднебесной.
"СЭ"
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