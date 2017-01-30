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Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до чемпионата мира 2018 года открытием стелы с часами, передаёт ТАСС.
В церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, посол Екатеринбурга на ЧМ-2018 Ирина Зильбер, сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
"Сегодня мы начинаем обратный отсчет 500 дней до начала чемпионата мира по футболу в России. Екатеринбургу выпала честь быть в гуще событий, принимать матчи группового этапа чемпионата. Безусловно, для всех уральских болельщиков это станет большим праздником и подарком. Запуск часов обратного отсчета - настоящий футбольный праздник для всех жителей нашего города, они станут новой достопримечательностью города и местом встреч", - цитирует департамент слова Куйвашева.
Часы обратного отсчета выполнены в стилистике чемпионата. На стеле размещено изображение главного трофея чемпионата и герб города, принимающего соревнования. "Часы оснащены цифровым таймером с календарем в виде судейской таблички, также в их корпус встроен Wi-Fi роутер и фотокамера. Любой желающий может сделать фотографию на фоне набережной реки Исеть", - отметили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
Рядом с часами горожане смогли проверить свои знания в викторине на футбольную тему, сразиться в настольный футбол и другие игры. Сразу после торжественной церемонии все желающие смогли поучаствовать во флешмобе "500 дней до мундиаля" - горожане выстроились в виде числа "500".
В церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, посол Екатеринбурга на ЧМ-2018 Ирина Зильбер, сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
"Сегодня мы начинаем обратный отсчет 500 дней до начала чемпионата мира по футболу в России. Екатеринбургу выпала честь быть в гуще событий, принимать матчи группового этапа чемпионата. Безусловно, для всех уральских болельщиков это станет большим праздником и подарком. Запуск часов обратного отсчета - настоящий футбольный праздник для всех жителей нашего города, они станут новой достопримечательностью города и местом встреч", - цитирует департамент слова Куйвашева.
Часы обратного отсчета выполнены в стилистике чемпионата. На стеле размещено изображение главного трофея чемпионата и герб города, принимающего соревнования. "Часы оснащены цифровым таймером с календарем в виде судейской таблички, также в их корпус встроен Wi-Fi роутер и фотокамера. Любой желающий может сделать фотографию на фоне набережной реки Исеть", - отметили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
Рядом с часами горожане смогли проверить свои знания в викторине на футбольную тему, сразиться в настольный футбол и другие игры. Сразу после торжественной церемонии все желающие смогли поучаствовать во флешмобе "500 дней до мундиаля" - горожане выстроились в виде числа "500".
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