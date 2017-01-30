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Денис Мацуев: приближение ЧМ-2018, эта своеобразная "химия", ощущается уже сейчас

Приближение чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, эта своеобразная "химия", ощущается уже сейчас, заявил народный артист РФ пианист-виртуоз Денис Мацуев, являющийся послом турнира.

"Говоря о чемпионате мира, нужно рассматривать Кубок конфедераций, который ждет нас совсем скоро, как генеральную репетицию турнира. Разумеется, мундиаль - это Эверест всего, но приближение турнира, эта своеобразная химия, ощущается уже сейчас. Волнения все больше, ответственность возрастает. Одно дело - провели легендарную Олимпиаду в Сочи. А она поистине была выдающейся во всех отношениях - я посетил много Олимпиад, мне есть с чем сравнивать. И совсем другое - чемпионат мира. Здесь ведь задействованы много городов", - цитирует Мацуева "Р-Спорт".
Сегодня, 17:04
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